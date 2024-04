Fúria e crueldade: homem é preso após atacar a ex-mulher e tentar explodir a casa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Paulínia, no interior de São Paulo, um homem de 49 anos foi preso depois de atacar a ex-mulher e tentar explodir a própria casa. Karen foi até o local acompanhada de guardas municipais para retirar os pertences dela. Peterson partiu para cima da ex-mulher e se trancou com ela em um quarto. Os guardas arrombaram a porta e conseguiram resgatar a vítima, que havia sido esfaqueada. A todo momento, Peterson pedia para que os agentes atirassem, isso porque ele havia retirado a válvula do botijão de gás na tentativa de explodir a casa e tirar a própria vida. Karen foi socorrida e passa bem. O agressor foi preso em flagrante. Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do casamento e já teria agredido a vítima outras vezes.