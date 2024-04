Grávida é encontrada morta dentro de casa; marido demonstrou frieza ao ser informado

Alto contraste

Uma grávida, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de casa no bairro Sacomã, na zona sul de São Paulo. A vítima estava com marcas de tiros e ao lado do corpo, a polícia encontrou um feto. Letícia era casada há sete anos com o empresário Nestor, de 41 anos. Familiares contaram que o casal vivia em pé de guerra. O homem foi localizado pela polícia e com ele foi encontrada a bolsa da vítima. O empresário demonstrou frieza ao descobrir a morte da esposa e não quis se aproximar dos agentes que estavam na porta da casa dele.