Guerra do PCC: homem é morto com 13 tiros na fronteira do Brasil com o Paraguai Os atiradores foram presos em São Paulo

A guerra do PCC fez primeira vítima na fronteira do Brasil com o Paraguai. Um homem chamado Elinston foi morto com 13 tiros dentro do próprio carro, no Mato Grosso do Sul. Os dois atiradores acabam de ser presos aqui em São Paulo, no terminal Barra Funda, chegando da cidade de Dourados. Elinston começou a ser perseguido por parte do PCC depois que fracassou em uma missão de transportar cocaína. Elinston era o responsável por fazer a rota da droga entre Paraguai, Mato Grosso do Sul e São Paulo. No ano passado, ele foi pego pela polícia com 200 quilos de cocaína. Uma parte da facção teria perdoado o homem, outra o condenado a morte. A execução do homem é investigada.