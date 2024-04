Guerra entre facções por território deixa ao menos cinco mortos no Paraná Segundo a polícia, as vítimas têm envolvimento com o tráfico de drogas

Em São José dos Pinhais, no Paraná, a guerra entre o PCC, o Comando Vermelho e o Comando Catarinense deixou pelo menos cinco mortos. As execuções aconteceram em plena luz do dia e em pontos movimentados da cidade. Segundo a polícia, as vítimas têm envolvimento com o tráfico de drogas e foram executadas a mando dos rivais. A polícia acredita que o Comando Vermelho e o Comando Catarinense estariam tentando tomar os pontos de tráfico de drogas do PCC na região.