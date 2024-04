Homem arma emboscada e manda matar a ex-mulher grávida

Alto contraste

Em Guararema, na grande São Paulo, uma mulher foi atacada com golpes de faca após cair em uma emboscada armada pelo o ex-marido dela. No dia do crime, a vítima, que estava grávida do suspeito, recebeu um convite para encontrar com ele em uma rodovia e ao chegar ao local, quem apareceu foi um primo do ex que partiu para cima de Maria Carolina e a atacou com golpes de faca. Depois ela foi arrastada para uma área de mata, onde chegou a ficar 30 horas esperando por socorro. A vítima foi encontrada por um parente e levada ao hospital, mas o bebê não resistiu. A polícia localizou Adriano, que confessou ter sido contratado para matar a vítima, ele e Luciano foram presos. A vítima está internada na UTI em estado grave.