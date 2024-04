Homem é agredido por casal em situação de rua após briga

Alto contraste

Em Belo Horizonte (MG), um homem foi espancado por moradores de rua depois de reclamar de sujeira na porta de casa. Segundo a vítima, um casal estaria estendendo roupas no portão e jogando restos de comida dentro da casa dele. O dono da casa discutiu com os dois e acabou agredido com socos, pontapés e até pedradas. Não é a primeira vez que esse casal tira o sossego da vizinhança; há pouco tempo, eles estariam usando até tornozeleira eletrônica.