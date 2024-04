Homem é encontrado morto com marcas de agressão em terreno abandonado; família acredita em homicídio

Alto contraste

Adaílton, de 46 anos, foi encontrado morto em um terreno abandonado em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram quando ele entra sozinho no local. No dia seguinte, um homem misterioso vai até o terreno com uma bicicleta, e fica cerca de dez minutos, vai embora e depois volta com um comparsa. Os dois conversam e entram no terreno, e meia hora depois, eles saem do local. Vizinhos estranharam a movimentação e chamaram a polícia. O corpo de Adaílton foi localizado com marcas de agressão na cabeça. Um dos suspeitos já foi identificado pela polícia e não soube informar o que aconteceu no terreno. A polícia registrou o caso como morte natural, mas a família contesta essa versão e acredita em homicídio.