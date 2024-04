Homem escolhido pelo CV para chefiar tráfico em comunidade é preso dentro de casa

Alto contraste

Chefe do tráfico e braço direito do Comando Vermelho é preso dentro de casa. Bilha estava com mais dois amigos, que também foram presos por porte ilegal de arma e posse de drogas, ele foi escolhido pela facção para chefiar a região da Ilha de Paquetá e estaria sendo monitorado pela polícia há meses. Todo o dinheiro arrecadado com a venda de drogas seria destinado para a facção. Este é o terceiro golpe das forças de segurança contra os criminosos. Já foram presos os chefes da facção no Ceará e Minas Gerais, escondidos em comunidades.