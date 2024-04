Homem grava vídeo fazendo sinal de facção ao lado do corpo de suposto informante da polícia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Bauru, interior de São Paulo, um suposto informante da polícia foi executado e o criminoso registrou vítima em vídeo e ainda fez o sinal de uma facção criminosa. Nas imagens, Jefferson aparece deitado no meio do mato. O criminoso faz o gesto com 3 dedos, que segundo a polícia, é uma alusão a facções que usam três palavras no nome e foi justamente o gesto que levou a polícia até o suspeito, já que na imagem é possível ver uma tatuagem. Em depoimento ele disse que só fez o registro e não sabe onde está o corpo. Durante as buscas, os policiais encontraram as roupas de Jefferson em um matagal, mas nem sinal do corpo dele.