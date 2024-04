Homem mata a própria mãe e tenta fugir; ele foi baleado e preso em flagrante

Alto contraste

Depois de matar a própria mãe dentro de casa, um homem de 41 anos tentou fugir. O crime aconteceu em Colombo, no Paraná. A polícia chegou e Valcir passou a ameaçar os agentes com uma faca, mas acabou baleado e preso. Apesar de todos os indícios, ele negou ter matado dona Rozído, de 72 anos, com golpes de porrete na cabeça. A perícia encontrou a arma do crime no local ao lado do corpo, e testes devem ser feitos para encontrar digitais.