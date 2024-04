Homem que deu bombons envenenados para ex-namorada é preso em na zona sul de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O homem que deu bombons envenenados para ex-namorada foi preso em Santo Amaro, zona sul de São Paulo . A manicure Alliny, de 28 anos, continua internada em estado vegetativo após se ver em meio à um triangulo amoroso. Adenilson, de 40 anos, mantinha um relacionamento com uma mulher e ainda assim tentava reatar com a manicure. Ele então convidou a Alliny para sair e os dois foram para um motel. Para a família de Alliny, Adenilson alegou que os dois tinham bebido e estavam curtindo, quando ela começou a passar mal. Nos exames, os médicos identificaram chumbinho no sangue dela. Ou seja, Alliny tinha sido envenenada. A polícia teve acesso à áudios que Adenilson enviou para outra mulher dizendo que queria riscar Alliny da vida dele.