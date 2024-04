Alto contraste

Um jovem foi encontrado morto, com sinais de violência, horas depois de ser tirado de dentro de casa por três homens encapuzados no Espírito Santo. A filha de José Henrique, uma bebê de colo, foi arrancada dos braços dele no momento do sequestro. A família suspeita que uma briga na virada do ano pode ter motivado o crime.