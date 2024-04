Idoso de 72 anos é assassinado brutalmente; namorada jovem denuncia família pelo crime

Alto contraste

Um idoso de 72 anos foi brutalmente assassinado em Sorocaba (SP). A família de Luiz, a vítima, acredita que o crime tenha sido cometido por dinheiro. A suspeita do crime paira em torno da família de Daiane, de 20 anos. A jovem e sua família alugavam uma das casas de Luiz. Com o tempo, ela se tornou funcionária do idoso, ajudando nos afazeres domésticos e com transferências bancárias. Em seguida, a relação profissional se tornou relacionamento amoroso. A própria Daiane denunciou sua mãe, padrasto, irmã e primo pela suspeita da morte de Luiz. Os quatro não foram mais vistos; em áudios, dois deles dizem que não podem voltar e que fizeram uma besteira.