Imagens fortes: PM atira em morador desarmado durante confusão em São Vicente (SP) Percival de Souza analisou a atuação dos PMs no caso

Um vídeo obtido pelo Cidade Alerta mostra o clima tenso entre moradores e policiais militares durante uma operação em São Vicente, no litoral paulista. Um policial disparou a arma de fogo duas vezes. Na segunda, o morador ficou caído no chão, e a população ficou indignada. Percival de Souza analisou a atuação dos PMs no caso.