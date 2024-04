Imagens inéditas mostram motorista de carro de luxo saindo de casa de pôquer antes do acidente

Alto contraste

Imagens inéditas mostram Fernando, o homem que dirigia a Porsche que causou o acidente que tirou a vida do motorista de aplicativo Ornaldo, saindo de uma casa de pôquer minutos antes batida. O jovem parece discutir com uma moça, acompanhando de duas pessoas. A briga dura cerca de cinco de minutos até o momento o suspeito entra no carro de luxo, avaliado em mais de um milhão de reais e vai embora, sendo seguido por um veículo preto, que estava com a mulher da discussão e mais outra pessoa. Poucos metros dali, Fernando bateu na traseira do carro de Ornaldo, um motorista de aplicativo, que não resistiu. A polícia escutou novas testemunhas e não descarta um novo pedido de prisão de Fernando. O grande mistério está com o amigo que estava dentro do carro com Fernando. Ele ainda não foi encontrado depois do acidente.