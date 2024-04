Incêndio, agressão e ameaça: família vive terror dentro de casa após atrasar aluguel e conta de água

Alto contraste

Em São Bernardo do Campo, uma família passou a viver um terror dentro de casa após atrasar o pagamento de alguns aluguéis e contas de água. Um carro foi incendiado e jogado num riacho, uma adolescente e o irmão, filhos dos moradores, foram agredidos pelo proprietário do imóvel. Ainda segundo a denúncia do serralheiro que alugou a casa e da mulher dele, a família está com medo de que algo pior aconteça. Até as ferramentas que o homem usava para trabalhar foram destruídas pelos donos da casa. Eles já registraram boletins de ocorrência por lesão corporal, ameaça e também por dano ao carro.