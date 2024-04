Influenciadora de 19 anos acusa grupo de rapazes de abuso sexual e agressão

Alto contraste

A influenciadora Geovana Pontes, de 19 anos, levantou denúncias graves de agressão e abuso sexual contra outros influenciadores. Fotos mostram Geovana, que tem mais de 260 mil seguidores, com vários ferimentos causados, segundo ela, por rapazes que a convidaram para uma festa em um sítio. Geovana foi ao evento acompanhada de uma amiga, que também teria sido agredida pelo grupo. A influenciadora ainda diz que foi dopada e obrigada a manter relações sexuais com pelo menos três rapazes que estavam no sítio. O caso aconteceu em Igaratá, interior de São Paulo.