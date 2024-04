Jovem é morta e tem o corpo queimado pelo namorado

Alto contraste

Sara, de 24 anos, foi morta e teve o corpo queimado pelo namorado em Franca, no interior de São Paulo. Caio, de 27 anos, após cometer o crime, fez uma chamada de vídeo e mostrou o corpo de Sara para a ex-companheira dele como uma forma de ameaça. No momento do crime, Sara estava com a filha no colo. Caio então pegou a bebê e entregou para uma vizinha, dizendo que buscaria a criança depois. Quando a polícia foi acionada e encontraram o pai da bebê, que não é o assassino, ele acabou preso, pois tinha um mandado de prisão em aberto por não pagar a pensão da criança. Caio, o assassino de Sara, continua foragido.