Jovem morre após ser esfaqueada e atropelada por amigo

Kaline, de 28 anos, foi morta com golpes de faca e depois atropelada em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. O autor seria José Nilson, um homem que tinha a amizade e a confiança de Kaline, mas queria o amor da vítima. Tudo aconteceu quando os dois voltavam de uma festa no carro de Nilson, quando ele disse que queria passar a noite na casa de dela, e como ela negou, uma discussão começou ainda dentro do carro. José pegou uma faca e atacou a vítima, que caiu na rua. Não satisfeito, ele passou com o carro por cima dela, e ainda a golpeou outras vezes antes de fugir.