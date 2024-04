Juliana deixa o filho com o ex e desaparece: viajou por conta própria ou foi levada pelo tráfico? Amigas dizem que ela não deixaria o filho e suspeitam que ela tenha sido vítima de uma quadrilha de tráfico de mulheres, da qual o atual namorado participaria

Juliana, moradora do centro de São Paulo, sumiu depois de deixar o filho sob os cuidados do ex e, supostamente, viajar com o atual namorado. A mulher de 40 anos é mãe de um menino de 4 anos, que tem autismo e é muito apegado a ela. Por isso, as amigas não acreditam que Juliana tenha saído de casa por conta própria. Elas temem que Juliana tenha sido atraída por uma quadrilha de tráfico internacional de mulheres. E o ex-marido recebeu uma ligação dizendo que ela estaria presa na Inglaterra por ser 'mula do tráfico'. A Polícia Civil ainda não tem essa confirmação. Já são quase 20 dias sem notícias dela.