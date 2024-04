Mãe de família desaparecida há 12 dias não dá notícias; cão farejador ajuda nas buscas Segundo familiares, a mulher teria uma dívida com um homem com quem teve um caso

Mônica, mãe de 33 anos, desapareceu e não dá notícias há 12 dias. Ela morava com os filhos e o namorado, que foi quem registrou o boletim de ocorrência e revelou que ela teria uma dívida com um homem. A família diz que este homem citado é casado, mas teve um caso com Mônica no passado. A mulher dele teria descoberto a traição e, ainda segundo as irmãs de Mônica, teria feito ameaças a ela.