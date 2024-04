"Me senti massacrada", diz mulher ao alegar legítima defesa por ataque em restaurante

Alto contraste

Acusada de esfaquear três pessoas em um restaurante no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, Maria Aparecida, de 46 anos, deixou a prisão para responder pelo crime em liberdade. A mulher, conhecida como Cida, quebrou o silêncio e disse em entrevista ao Cidade Alerta que agiu em legítima defesa. No dia do crime, ela saiu de casa e atacou Lúcia, a dona do estabelecimento, com golpes de faca. O marido de Cida, que também estava no local, atacou outras duas pessoas. Em um vídeo gravado por testemunhas, é possível ver a confusão na porta do restaurante.