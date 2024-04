Mecânico é encontrado morto dentro do próprio quarto Filha da vítima diz que as câmeras de segurança do local foram levadas

César, conhecido por todos como Paraguai, foi morto dentro da própria casa em Miracatu, no interior de São Paulo. O crime aconteceu no quarto do senhor de 65 anos, que ficava no mesmo local da oficina mecânica dele. O local é cercado por câmeras de segurança, mas de acordo com a filha da vítima, todas foram arrancadas e levadas; inclusive os HDs que poderiam dar alguma pista do que aconteceu.