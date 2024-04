Menino Geremias é enterrado em São Paulo sem a presença da mãe O pai criação segue preso, sendo o principal suspeito do crime

Foi sepultado hoje (8) o menino Geremias, de 7 anos, que foi encontrado morto no terreno atrás da casa onde morava com o tio e a avó em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Isac, o tio do menino que tinha a guarda dele, e o companheiro, Leonardo, foram presos suspeitos de envolvimento na morte da criança. A avó, dona Carmem, que também morava na mesma casa foi interrogada e liberada em seguida.