Miliciano é preso em Curicica, na zona oeste do Rio

Um miliciano foi preso em flagrante em Curicica, na zona oeste do Rio. Ele estava na Estrada dos Bandeirantes e cobrava dinheiro dos comerciantes. Conforme a investigação, a função do rapaz era cobrar dinheiro para a milícia de Curicica. Os chefes do grupo do qual ele faz parte também estão presos. Os agentes da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) trabalham para identificar e capturar mais integrantes de grupos paramilitares.