Militar do Exército é preso sob suspeita de matar duas garotas de programa

O militar Makson, de 20 anos, do Exército, foi preso sob suspeita de matar as garotas de programa Angélica, 31 anos, e Fabiane, de 20 anos, conhecida como Barbie. As duas foram asfixiadas dentro de casa após um encontro amoroso. Makson usava um perfil falso nas redes para encontrar as vítimas em Manaus (AM). A polícia apura se o suspeito fez outras vítimas.