Mistério: adolescente que sofria preconceito por vender paçocas na rua é assassinado

Em Piracicaba, no interior de São Paulo, Pedrinho, de 16 anos, foi brutalmente assassinado por outros quatro colegas. O corpo do adolescente, que estava desaparecido há oito dias, foi encontrado em estado avançado de decomposição às margens de um rio. Segundo a família, Pedrinho teve um desentendimento com uma colega, que contou tudo ao namorado. Revoltado, esse namorado chamou três amigos para tirar satisfação com Pedrinho. O adolescente foi agredido com um pedaço de madeira e teve o corpo jogado de cima de uma ponte. A polícia teve acesso a um áudio em que a menina afirma ter brigado com Pedrinho e relata que o adolescente foi assassinado pelo namorado e os amigos. A família aponta ela como a pivô da tragédia. Os quatro colegas se entregaram à polícia e foram apreendidos. Eles estariam sofrendo ameaças do tribunal do crime. O corpo do adolescente ainda vai passar por exames de DNA. A família luta por justiça e pelo direito de enterrar Pedrinho.