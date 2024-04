Mistério: corpo de metalúrgico que estava desaparecido é encontrado em rio Segundo a família, pouco antes de sumir, ele havia falado com o cunhado por telefone

Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, paira um mistério sobre a morte de um metalúrgico que estava desaparecido há quatro dias. No dia do sumiço, Valneto saiu de casa de bicicleta rumo ao trabalho. Segundo a família, pouco antes de sumir, ele havia falado com o cunhado por telefone. Depois disso, não deu mais notícias. O corpo dele foi localizado em um rio.