Mistério no carnaval: homem fantasiado de palhaço entra em posto de combustíveis e mata o dono do local Ainda não se sabe o que teria motivado o assassinato

Um folião vestido de palhaço invadiu uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, e matou o dono do estabelecimento. Câmeras de segurança mostram o bandido disfarçado entrando na loja, ele vai até os fundos e atira à queima roupa no dono do posto. O circuito de monitoramento ainda flagra o desespero das pessoas que estavam no local. Ainda não se sabe o que teria motivado o assassinato e o matador está foragido.