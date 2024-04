Moradores de condomínio da Grande SP acusam vizinha de agressões e de fazer ameaças com martelo Já a mulher diz que é perseguida pelos outros moradores

Moradores de um condomínio de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, denunciam uma mulher que agride e ameaça vizinhos. Eles dizem que Alessandra já chegou a correr atrás deles com um martelo, garantem que ela já bateu em um idoso e sempre joga lixo na porta das pessoas. Alessandra se defende e se diz vítima dos vizinhos, fazendo graves acusações. Acompanhe mais um episódio de Briga de Vizinhos, com a Dra. Condomínio, no Cidade Alerta.