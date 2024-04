Motociclista encontra corpo de mulher nas margens de rodovia e é assaltado

Alto contraste

Em Minas Gerais, o corpo de mulher foi encontrado as margens de uma rodovia por motociclista. No momento em que o homem parou no acostamento da estrada, onde estava o corpo de Fernanda, três homens armados chegaram ao local. Os suspeitos renderam o homem, roubaram a moto e fugiram. Segundo o motociclista, os criminosos ainda tentaram matá-lo, mas ele conseguiu fugir por um matagal. O caso se tornou um mistério e a polícia ainda não sabe se os três criminosos têm envolvimento na morte da mulher. O carro da dela foi encontrado, estacionado em uma rua.