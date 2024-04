Motorista é assaltado na entrada de condomínio em Jacarepaguá, zona oeste do Rio

Alto contraste

Um homem foi rendido por um criminoso armado em frente a um condomínio em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. A ação aconteceu em frente a uma viatura da Polícia Civil. No banco do carona, estava a filha do homem, de nove anos. As vítimas fugiram do local. O criminoso não conseguiu dar partida no veículo e escapou com um comparsa. A família procurou a delegacia, e o criminoso foi identificado. Moradores reclamam do aumento dos roubos na região.