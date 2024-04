Mulher conhecida como "publicitária do PCC" foi atacada e morta no portão de casa Ela teria envolvimento com o assassinato do ex-namorado e a atual namorada dele

Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, uma mulher conhecida como publicitária do PCC foi atacada e morta enquanto conversava com o amigo no portão de casa. Dayane, de 33 anos, teria envolvimento com o assassinato do ex-namorado e a atual namorada dele. Ela teria forjado um acidente de trânsito e com o carro, bateu na moto onde os dois estavam. A jovem morreu na hora, já o ex, foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas meses depois de receber alta, ele foi morto em uma emboscada. Dayane teria envolvimento com o crime organizado e seria um braço da facção criminosa na região.