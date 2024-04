Mulher é agredida até a morte pelo namorado; ele teria ficado na casa com a companheira já morta

Alto contraste

Uma mulher morreu após ser gravemente ferida dentro da própria casa, no interior de São Paulo. A Polícia Civil já pediu a prisão e agora tenta encontrar o companheiro dela, Márcio, que sumiu após o corpo ser encontrado. Os dois estavam juntos havia apenas três meses. Pelas impressões dos peritos, o crime teria sido cometido dias antes de Mara ser achada morta, ou seja, Márcio pode ter ficado no imóvel com a companheira já sem vida. As últimas mensagens enviadas pelo celular da vítima apontam que Mara já estaria com um namorado novo. A família dela acredita que, na verdade, o texto foi escrito pelo assassino.