Mulher é brutalmente agredida até a morte pelo marido; ele abafou os pedidos de socorro da vítima

Uma mulher morreu após ser brutalmente agredida dentro da própria casa em Boituva, no interior de São Paulo. Ronaldo, companheiro dela, foi preso e confessou o crime. Ele fugiu após o assassinato, mas foi encontrado escondido nos fundos de uma casa. Testemunhas relatam que chegaram a ouvir Kelli pedindo socorro, mas que nesse momento o homem aumentou o volume do rádio. A vítima havia reatado recentemente o relacionamento com o homem, com quem teve um filho, hoje com 10 anos de idade. Pessoas próximas dizem que, segundo a própria Kelli, Ronaldo era muito violento e possessivo. A vítima foi encontrada com ferimentos por todo o corpo.