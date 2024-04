Mulher é encontrada morta em casa e o filho é o principal suspeito do crime Uma vizinha descobriu o caso após prestar uma corrida por aplicativo para o filho da vítima

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher foi encontrada morta no chão de casa em Barueri, na grande São Paulo. O principal suspeito é o filho dela, Maxuel, que teria cometido o crime e fugido para o litoral de paulista. Segundo uma vizinha da família que trabalha como motorista por aplicativo, ela levou o rapaz até Praia Grande e o deixou por lá. A motorista percebeu que Maxuel esqueceu um cartão bancário e um celular no veículo, e viu que o aparelho pertencia a Rita, mãe do homem. Assim que a mulher foi até a casa da mãe de Maxuel, encontrou Rita morta.