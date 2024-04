Alto contraste

Em Curitiba, no Paraná, uma mulher foi presa após confessar para a polícia que havia acabado de matar o marido, Gunter de 31 anos, com uma faca, dentro do apartamento do casal. A mulher, de 36 anos, disse para a polícia que matou para se defender.