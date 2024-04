Mulher morre após dar entrada no hospital com graves lesões na cabeça; marido é o principal suspeito Ele teria lavado a casa após cometer o crime

Em Itupeva, interior de São Paulo, um homem foi preso suspeito de matar a esposa. Roseni tinha 51 anos, e morreu após dar entrada um hospital com várias lesões na região da cabeça. O marido dela, Francisco, disse que estava deitado e que Roseni cozinhava quando caiu e se machucou. Ele alegou que levou a mulher para o banho para tentar acordá-la, e que depois pediu para o filho deles, um menino de 8 anos, chamar o socorro. Porém, os peritos concluíram que Roseni foi socorrida cerca de quatro horas após a suposta queda, e no hospital os médicos estranharam as lesões, chamaram a polícia e Francisco acabou preso. Na casa onde os dois moravam havia um cheiro forte de cloro, usado pelo homem para limpar o local. Alguns itens da casa foram incendiados. O casamento entre os dois durou aproximadamente 10 anos e foi marcado pela violência.