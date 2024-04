Mulher morre após ser atacada pelo marido com golpes de faca; filho tentou defender a mãe Homem foi preso em flagrante

Bárbara Luana, de 30 anos, foi atacada com golpes de faca pelo marido e morreu no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. O filho da vítima, de 13 anos, presenciou o crime e chegou a entrar em luta corporal com o padrasto para defender a mãe. Após o ataque, Milton, de 30 anos, fugiu, deu entrada em um hospital e foi preso em flagrante. Ele confessou à polícia ter atacado a esposa por ciúme. Bárbara foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.