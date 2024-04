Mulher que encomendou a morte do marido é baleada por não acatar ordem de parada da polícia

Alto contraste

Foragida por matar marido fazendeiro não acata ordem de parada da polícia e acaba baleada em Mato Grosso. Rosenilda, de 43 anos, estava no carro com o filho de 24 anos e a caçula de 9. Quando viu a Polícia Militar, decidiu acelerar. O filho pegou uma arma que estava no carro e atirou contra os agentes. A PM revidou e acabou acertando a mulher que dirigia o carro e o filho mais velho, que estava no banco do passageiro. A menina mais nova não foi atingida. Mãe e filho foram socorridos e não correm risco de morrer. Rosenilda era procurada por envolvimento na morte do marido, Janio, de 62 anos. De acordo com as investigações, ela contratou um matador de aluguel para assassinar o fazendeiro e ficar com os bens dele.