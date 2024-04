Mulher que estava sendo atacada pelo ex-marido com golpes de machado é salva pelo vizinho

Alto contraste

Em São José dos Campos, interior de São Paulo, uma mulher por muito pouco não perdeu a vida pelas mãos do ex-marido. ela foi atacada a golpes de machado. Gabriel contou com a ajuda de um comparsa que está foragido. Antes da tentativa de assassinato, eliane gravou diversos vídeos que mostram o ex em frente à casa dela fazendo ameaças. Gabriel aparece com pedaço de madeira nas mãos e também joga pedras na direção da casa dela. No dia do crime, Eliane foi salva por um vizinho que também ficou ferido. Um circuito de segurança mostra o morador e os suspeitos correndo atrás dele. Gabriel está preso.