Mulher sai para festejar com amigos e é assassinada pelo ex-namorado ao chegar em casa

Uma jovem foi morta pelo ex-namorado em Nioque, no Mato Grosso do Sul. Recentemente solteira, Mayara saiu para festejar com os amigos, só que a mulher, de 29 anos, não contava que o ex-namorado dela, Diego de 26 anos, estaria a esperando na porta de casa. Na saída da festa, Mayara pegou uma carona com um casal de amigos. Chegando em casa, antes de descer do carro, um outro veículo encostou atrás e nele estava Diego. O suspeito desceu, foi até o carro onde Mayara estava, disparou contra ela e fugiu do local. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Diego segue foragido e a polícia realiza buscas para encontrá-lo.