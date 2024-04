Mulheres denunciam homem por agressão e estupro

Alto contraste

Duas mulheres denunciam um homem por agressão e estupro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma delas é a manicure Silvia, de 44 anos, e a outra é uma aposentada de 51 anos, que não quis se identificar, por medo. As duas dizem ter sido seduzidas por Diego, um homem de 29 anos. No começo, ele se mostra um cavalheiro, carinhoso e atencioso, mas à medida que o tempo passa, revela um lado violento. As duas acreditam que Diego tenha feito várias outras vítimas.