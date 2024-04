Na mira dos bandidos: guardas municipais são alvos de ataques em São Paulo Dois agentes foram baleados em diferentes pontos do estado

Guardas municipais foram alvos de ataques em São Paulo. Valcleide, de 56 anos trabalhava no litoral de São Paulo, mas estava de folga e veio passear na zona sul da cidade. A vítima tinha participado de um passeio de moto e estava voltando para casa quando foi rendida por bandidos armados. A polícia acredita que Val tentou reagir ao assalto quando foi baleada e morreu na hora. Os assaltantes fugiram com a arma da Guarda Civil. Horas depois, em Jarinu, interior de São Paulo, outro GCM foi baleado durante uma tentativa de assalto. A vítima também teria reagido e trocado tiros com os bandidos. O GCM foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde permanece internado em estado grave. Até o momento, das duas ocorrências, ninguém foi preso.