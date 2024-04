Namorada de corretor de imóveis se entrega para a polícia e confessa ter matado o jovem

Alto contraste

O corretor de imóveis Felipe, de 29 anos, morreu depois de ser atacado com golpes de faca em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Para a polícia, a principal suspeita do crime é a fotógrafa Brenda, de 29 anos. No dia do crime, Felipe terminou o relacionamento de seis meses com a namorada, arrumou as malas e foi para a casa da mãe dele. Brenda não aceitou o término e foi até o local. O casal conversou e Felipe decidiu passar a noite na casa da namorada. No dia seguinte, Brenda ligou para a família de Felipe e disse que ele havia sofrido um acidente. Ao chegar ao hospital, a mãe descobriu que ele havia sido assassinado. Após o crime, Brenda sumiu mas depois resolveu se entregar na delegacia. Ela disse que agiu em legítima defesa e foi liberada pela polícia. Segundo familiares, a fotógrafa era agressiva e possessiva.