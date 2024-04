Nova pista leva cães farejadores para área perigosa nas buscas por Eraldo do bigode Uma das filhas dele suspeita que o cunhado tenha envolvimento no sumiço do pai

Cães farejadores ajudam nas buscas por seu Eraldo bigode em Piracicaba, no interior de São Paulo. um dos cães farejou o cheiro do idoso próximo a uma mata que serve para desova de corpos, segundo testemunhas. As filhas receberam a informação de que houve movimentação na conta bancária do idoso de 88 anos após o sumiço dele. O desaparecimento de "seu Eraldo" dividiu a família. Uma das filhas dele suspeita que o cunhado tenha envolvimento no sumiço do pai. De acordo com a mulher, um dia antes do desaparecimento do idoso, houve uma discussão entre ele e o marido da irmã.