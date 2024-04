Operação contra o PCC prende dois aliados de Marcola suspeitos de roubos e mortes

Alto contraste

Polícia intercepta celular de criminosos do PCC e descobre esquema de roubo e morte. A megaoperação aconteceu para localizar e prender a quadrilha especializada no esquema criminoso. Victor e Wellington foram localizados em casa, em Carapicuíba, e presos. A ação é contra integrantes do PCC e contra o tráfico de drogas e roubo de veículos. Na casa dos criminosos, os policiais encontraram armas, munições e drogas.