Doze procurados da justiça foram presos durante uma operação na Cracolândia, no centro de São Paulo. Quatro deles tiveram o benefício da saída temporária, foram direto para as ruas vender drogas e não voltaram mais para os presídios. Nossa equipe acompanhou a ação da polícia e as abordagens continuaram para tentar tirar traficantes das ruas.