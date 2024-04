Pai e filhos partem para cima de vizinho e briga acaba em morte; latido de cachorro seria o motivo

Alto contraste

Câmeras de segurança flagraram a briga de vizinhos que acabou em morte por causa de um cachorro. O pedreiro Reinaldo Bahia, de 45 anos, e os suspeitos, pai e dois filhos, moram em uma casa de frente para outra em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Bahia foi tirar satisfação com Jorge e os filhos dele, Leandro e Alexandre, depois que o cachorro dos vizinhos teria mordido a sua filha. Porém, Jorge e os filhos não gostaram da atitude do Bahia e passaram a agredir o pedreiro. Câmeras flagraram o momento em que Leandro e Alexandre atropelam Bahia com um carro branco. Depois descem do veículo e começam uma sessão de espancamento. O pedreiro ainda tentar correr, mas é encurralado por pai e filhos. Pessoas desesperadas pedem para que os assassinos parem, mas já é tarde demais. O pai e os filhos foram presos.