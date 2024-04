Pai suspeito de matar a própria filha carbonizada é preso em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Wellington armou uma embosca para a própria filha e jogou o corpo de Rayssa, de 19 anos, na avenida 23 de Maio, uma das vias de maior movimento de São Paulo. A jovem saiu de casa para ter uma conversa com o pai, que seria uma reconciliação entre eles, mas ela foi levada para a morte. Segundo testemunhas, Rayssa e o pai não se davam bem, já que ela sabia que enquanto ele e a mãe eram casados, ele agredia a mulher. O suspeito matou a jovem, colocou o corpo em uma caixa de isopor e jogou em um buraco no asfalto cedido da Radial Leste com a 23 de Maio. Depois de jogar o corpo no local, ele fugiu, mas foi preso.